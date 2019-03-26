日本教科書將釣魚台、竹島列入領土 中韓強烈反彈

2019-03-26 22:29

〔即時新聞／綜合報導〕日本文部科學省26日宣布，2020年4月起使用的新版小學教科書首次審查全部合格，其中社會科高年級教材把尖閣諸島（釣魚台列嶼）和竹島（韓國稱獨島）列為日本固有領土，引發中國、南韓雙方反彈。

綜合外媒報導，日本小學高年級的新版社會課本中，聲稱尖閣諸島是日本固有領土，同時提到中方也同樣表示擁有該島的領土主權；此外，課文中也提到竹島是日本固有領土，並且新增日本不斷抗議「南韓非法占領該島」等內容。

對此，南韓教育部發表聲明，重申擁有獨島（竹島）主權，並譴責日方扭曲歷史，敦促立刻撤回錯誤主張，同時，南韓外交部也要求召見日本駐韓大使。

另一方面，中國外交部發言人耿爽表示，中方立場明確且一貫，堅稱釣魚島（釣魚台列嶼）及其附屬小島，自古以來就是中國固有領土，「無論日本說什麼，現實都不會改變。」

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