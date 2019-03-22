喵星人懶躺拼圖上耍萌 貓奴：還我一星期的時間啊

2019-03-22 18:02

〔即時新聞／綜合報導〕家裡有養寵物的人，一定都看過寵物在發覺自己闖禍後，臉上尷尬的萌樣，近日有名日本網友就在推特上分享一張照片，畫面中只見一隻黑貓露出呆萌的表情，躺在一幅「被毀掉」的拼圖上，讓他為此哀嚎「還我一個禮拜的時間啊」，讓看到的網友都忍俊不禁。

有日本網友19日在推特分享喵星人闖禍的畫面，一隻黑貓露出肥肚，躺在被毀掉的一幅拼圖上，闖了禍的牠還不忘露出一副呆萌的表情，網友則是只能無奈的在推文大喊「還我一個禮拜的時間」。該文PO出至今，已吸引9萬人瀏覽、3萬多人按讚及近9千次轉發。

臉書粉專《黑貓老師》也轉貼這張逗趣的畫面，並不忘另下註解「人類，拼圖好玩嗎？」、「那就再玩一次吧」，讓看到的網友也跟著發揮想像力留言「喵表示不要玩拼圖，玩我」、「拼圖地獄派來的使者」、「這是貓貓的苦心，讓奴才再次體會拼湊的樂趣與成就」、「是完成拼圖後，召喚出一隻貓嗎？」等。

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