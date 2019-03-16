聯合國審人權 中國堅稱：新疆再教育營是「職訓中心」

2019-03-16 00:40

〔即時新聞／綜合報導〕聯合國人權理事會第40屆會議將於3月22日落幕，中國15日接受人權紀錄審查，中國外交部副部長樂玉成堅稱，新疆再教育營是為穆斯林提供的「職業訓練中心」，還抗議國際干預中國政。

據《路透》報導，中國外交部副部長樂玉成15日在聯合國人權理事會第40屆例行會議，回應對中國新疆人權問題的審查。他堅持飽受外界質疑及多方證人指控的「新疆再教育營」，是免費提供給穆斯林的「職業訓練中心」。

被問到有多少人在再教育營？何時關閉？樂玉成沒正面回答記者，只說「他們不會永遠待在那裡，（教育營）目的是去除新疆的極端主義思想」，他也說，未來並不排除逐漸減少「職訓中心」的數量及規模，但前提是反恐目的達成，「如果我們打擊恐怖主義的成效優良，那此訓練計畫規模會階段性地縮減，也就完成了它的任務。」

對此，挪威針對中國的政策不透明表達失望，據人權運動者調查統計，中國至少拘禁了150萬維吾爾族人及其他穆斯林。然而，伊斯蘭國家巴基斯坦卻大力讚揚了中國「對穆斯林提供照護」的努力。

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