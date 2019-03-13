不准多問！新疆人大記者會一結束 工作人員暴力搶奪記者證

2019-03-13 00:39

〔即時新聞／綜合報導〕中國全國人大新疆代表團下午開放境外媒體採訪，「再教育營」成媒體關注焦點，中國卻反駁沒有所謂的再教育營。就在提問環節結束後，人民大會堂工作人員立刻驅趕現場記者，甚至強奪記者證，不准媒體等候採訪。

《香港電台視像新聞》透過臉書發布影片，畫面中可以見到有攝影記者在會後，突然遭工作人員強行上前阻擋其拍攝，並拔取對方記者證，記者以英文厲聲詢問「你在做什麼？」工作人員則怒問：「你拍什麼我們不知道？你要拍什麼告訴我。」並斥：「我叫你走，還拍什麼！」將在場記者全推到大廳外，工作人員們立刻拉起黃色布簾阻擋視線。

影片引網友留言「中國真是全世界最自由、最開放、最尊重人民的國家」、「怕就不要開阿」、「只有假記者可以先探訪哦」、「新聞自由？」、「心虛了」、「全世界最開放國家是這樣」等。

中國新疆維吾爾自治區黨委副書記雪克來提．扎克爾在會中表示，新疆沒有所謂「再教育營」，只有為反恐而建立的「職業技能培訓中心」，並形容該中心是「寄宿學校」。

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