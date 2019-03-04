再教育成血汗勞工 釋放後仍失自由 新疆受害者揭中國惡政

2019-03-04 22:59

〔即時新聞／綜合報導〕中國官方所稱位於新疆的「再教育營」，向來飽受外界批評，除許多逃往海外的維吾爾人公開質疑中國進行虐待、洗腦教育、非法拘禁以外，又傳出被釋放的穆斯林「學員」遭轉送至軍事化管理的血汗工廠，僅給予低於基本薪資的報酬，被迫從事高強度的勞動。

綜合外媒報導，根據中國官方所稱，「新疆再教育職訓營」，是以打擊恐怖主義及分裂主義為目的。然而根據被釋放的無辜穆斯林民眾說法，他們並沒有獲得自由，多數被遠端監控、拘禁於住所，或者遭轉送軍事化管理的血汗工廠，以每月低於基本薪資的報酬，被強迫從事高強度的勞動工作。

哈薩克裔的伊撒那利（Tursynzhan Isanali）作證指出，他的妻子阿維含（Gulzira Auelkhan）以及女兒都曾遭到中國拘禁，並於去年10月釋放後轉送至同一所工廠。根據他的說法，該工廠原承諾每月將會支付600元人民幣（折合台幣約2760元），但實際薪水卻不到這個數字的一半。工廠甚至於12月28日強迫阿維含等人簽下1年的合約，「否則將被送回營地」。

阿維含向媒體描述她於「再教育」機構的經歷，說明她在兩個不同的營地待了15個月後，與數百位「同學」遭遣送至新疆伊寧市的手套工廠。雖然在工廠只能工作沒有行動自由，但相較於營中淋浴超過2分鐘即遭管理者攻擊的生活，已經好了很多。她說：「我們每天集體從宿舍被帶至3公里外的工廠，直到放工才被帶回來。」

阿維含表示，中國所謂「再教育職訓中心」會教授他們一項職業技能，然後要他們工作三個月。她於手套工廠勞動了近2個月，只領到共計320元人民幣（折合台幣約1480元），而中國官方數據顯示，新疆每月平均最低薪資是820元人民幣（折合台幣約3770元）。這項消息在阿維含與丈夫聯絡之後數日，登上國際新聞，阿維含隨即遭到釋放，得以逃歸哈薩克，但他們兩個女兒在當時卻仍困於新疆，直到近日才得以團聚。

據聯合國統計，新疆全域遭監禁於所謂「再教育職訓中心」的穆斯林少數民族已逾百萬，多數為維吾爾族、哈薩克族或吉爾吉斯族。人權組織表示，中國境內將受迫害的少數民族送進血汗工廠壓榨並不罕見，至少有1家國際企業因這項不人道的行為，決定停止與中國的合作。

哈薩克政府積極響應中國「一帶一路」計畫，以求石油產業發展。其外交人員皆刻意避免公開提及新疆「再教育營」，唯哈薩克外交部曾於去年12月表示，中國「出於善意」批准逾2000名哈薩克裔人士前往哈薩克。

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