怕了？中國安排參訪新疆 外媒：積極遊說盼緩國際監督

2019-02-24 21:24

〔即時新聞／綜合報導〕中國外交部副部長張漢輝近日表示，中國在新疆的「預防性反恐和去極端化行動」是為了解決恐怖主義而創的新方法，「值得喝采」；據《路透社》報導，近來中國當局屢屢邀請外國使節參訪新疆教育營，希望減緩國際對此施壓的負面壓力。

綜合媒體報導，中國當局表示，新疆營區是培訓和重新教育的場域，在防止伊斯蘭激進份子、分裂主義份子攻擊方面成效很好，但人權組織卻稱那是拘留營。

中國外交部今（24日）發聲明證實，外交部副部長張漢輝和新疆維吾爾自治區副主席吐尼亞孜（Erkin Tuniyaz）週五（22日）已和80多國外交官和國際組織代表介紹新疆的情況。

根據聲明，張漢輝說，「新疆的反恐和去極端化努力，為破解反恐標本兼治的世界性難題闖出了一條新路，值得點贊。」並表示中國將繼續為國際反恐工作作出應有貢獻。

《路透社》報導，中國政府正努力邀請更多他國外交官參訪新疆，以免遭到穆斯林國家和聯合國的批評，2個月內已有4批新疆參訪團成行；另外，中方也正積極遊說，以阻饒明天（24日）開幕的聯合國人權理事會年會對新疆營之監督。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/