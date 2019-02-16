新疆翻版！中國在西藏建集中營 「全面高壓治藏」態勢升高

2019-02-16 10:04

〔即時新聞／綜合報導〕印度媒體近日引用衛星圖片揭露中國政府正在西藏複製如先前在新疆所建的封閉式集中營，而這些「寺廟」如同監獄，有警衛塔，被高聳圍牆環繞，內牆高於外牆，震驚各界。藏人行政中央駐台灣辦事處代表、達賴喇嘛西藏宗教基金會董事長達瓦才仁昨日痛批，中國「全面高壓治藏」的態勢已經嚴峻升高。

達瓦才仁15日接受《自由亞洲電台》訪問時表示，中國政府不僅將西藏自治區的洗腦教育複製到新疆，現在更擴張到西藏自治區以外的康區，顯示「全面高壓治藏」的態勢嚴峻升高，前中國領導人江澤民曾說過「安邊必先安藏，安藏必先治康」，因此，中國當局可能是為比較大規模的鎮壓做準備。

達瓦才仁表示，中國政府早就在藏區進行洗腦教育，曾有藏人偷跑到印度見達賴喇嘛，被抓到後直接送軍營關3至6個月，還要自己付錢。2008年後，中國當局更將藏區的數千座寺廟和軍營直接充當「再教育營」，官員、警察進駐寺廟，並設監視器24小時錄影，僧俗出入須經核准，尼師、出家人還要穿軍裝高唱「沒有共產黨就沒有新中國」。

達瓦才仁認為，過去60年中國對西藏的政策，並沒有受到像外界如今對新疆再教育集中營的的關注程度。達瓦才仁感嘆道：「大概是（在最近）美國副總統彭斯講話裡，第一次聽到有藏人自焚的事情，在其他的時候，大家都裝作不知道，大概在川普之前，整個世界都忙著跟中國做生意或者套交情」。

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