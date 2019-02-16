習近平四面楚歌！CNN：全世界都在反對中國

2019-02-16 13:32

〔即時新聞／綜合報導〕2016年川普當選美國總統，讓全球專家都跌碎了眼鏡，中國領導人習近平接著在2017年達沃斯經濟論壇上，發表支持全球化和自由貿易的演講，得到各國政府和跨國企業的讚賞。然而，風水輪流轉，習近平打造全球霸權的夢想如今面臨四面楚歌的窘境，以川普為首的反中態度則成為了全世界的潮流。

據《CNN》報導，過去兩個月以來，土耳其譴責北京政府在新疆設立的「再教育營」，英國痛斥中國政府主導駭客攻擊，而美國則持續限制了中國各方面的影響力。此外，許多國家都憂心中國電信巨頭華為的5G技術，將為中國提供後門以供駭客入侵，因此紛紛考慮與華為減少業務合作。

這一切的一切，都從美國副總統彭斯去年10月砲轟中國開始，當時他直截了當地抨擊中國政府不僅盜竊智慧財產權，還具有掠奪性的經濟手段並涉及軍事侵略。

在彭斯演講之後，美國開始起訴中國籍人士從事間諜活動，美國高官更在國會和各種重大場合上，強調中國不僅會對美國造成威脅，更會對全世界造成威脅。與此同時，川普下令與中國展開激烈的貿易戰，向中國商品徵收了高額關稅。

進入2019年，西方國家對中國不斷擴張的憂心逐漸集中在一間公司上，也就是華為。德國、波蘭、捷克共和國、立陶宛和英國，都對華為充滿戒心，除了紐西蘭禁止一間大型電信公司與華為合作之外，英國電信巨頭沃達豐上個月更暫停在歐洲使用華為技術。

在華為之外，中國打壓人權的行為也受到了抨擊，尤其是新疆的「再教育營」，據傳關押了200多萬名維吾爾人，其中多數都是穆斯林。美國與澳洲率先呼籲中國關閉這些場所，越來越多的國家也跟著響應。

中國對此聲稱，所謂的「再教育營」其實是「職業教育中心」，但從裡面逃出來的受難者透露自己在裡面遭受了折磨，還有人在營區內死去。

土耳其外交部對此忍無可忍，2月9日對中國政府發表激烈譴責，並呼籲國際社會和聯合國採取有效措施，以結束新疆的人類慘劇。其他穆斯林占多數的國家也逐漸失去耐心，與北京當局有一帶一路協約的印尼，已召來中國大使要求解釋。馬來西亞國會議員也呼籲，國際應該對新疆現況展開實地調查。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/