抓信徒！燒經書！拆清真寺！ 在新疆要保命看這篇

2019-02-18 21:00

〔即時新聞／綜合報導〕近來中國政府對境內伊斯蘭教的打壓持續不斷，除了焚燒經書拆毀清真寺，更抓走教長逮捕信徒，1位沒有被抓走的村民表示：「我是個吃喝嫖賭樣樣佔全的人，共產黨知道（我沒有信仰）才把我放過了，不然我也照樣被抓走。」

根據關注中國宗教自由和人權狀況的網路雜誌《寒冬》（Bitter Winter）報導，位於新疆西北部的沙灣縣柳樹溝村在過去曾有過3座清真寺，是一個典型的穆斯林村落，直到2018年2月，4名教長被當地政府以「反恐維穩」逮捕，打壓信仰自由的烏雲也隨之飄來。

報導指出，抓捕行動並沒有因為村民沒了教長而有所停歇，4月7日當地政府派出3名官員調查村民的宗教信仰狀況，隔天凌晨就有20多個穆斯林遭當局帶走。而後村幹部發現修建清真寺的人員名單，緊接著又是一波逮捕。前後共有43人被捕，年齡最大者也有75歲的高齡。

沒了教長與信徒的清真寺並沒有孤單太久，4月10日柳樹溝村的3座清真寺全遭拆毀，連廢墟都被挖坑掩埋。沙灣縣的另一個村落—夾河子村的一座清真寺也在同一天被拆除剷平，該清真寺的教長兒子前往警局詢問父親被抓的原因，也跟著被逮捕下獄。夾河子村的另一座清真寺已在幾週前遭到拆毀，沙灣縣領導下令「一塊磚頭也不能留下。」曾占地3畝的清真寺如今已看不出存在過的痕跡。

報導指出，沙灣縣的集海村內一座清真寺則逃過拆除命運，不過卻由政府人員24小時輪班看管，門前設置攔車路障，大門上鎖，門上掛著「愛國」和「愛黨」的紅燈籠，門內除了值班用的桌椅外，擺著防暴盾牌，當地村民沒人敢入內禮拜。村民推斷這可能是因為該寺教長「聽共產黨的話」，清真寺頂部的月牙標誌已被撤下，宗教信仰名存實亡。

至於寫著箴言教誨的經書，也被村委會挨家挨戶的收繳並集中焚燒，村民表示，村委會一天會燒五個麻袋的經書，燒了半個月才燒完。

柳樹溝村的1位伊斯蘭教徒向《寒冬》表示：「這些人什麼時候轉化了什麼時候才釋放，直到放棄信仰為止。共產黨只管維穩，根本不關心老百姓，共產黨把回族、維族穆斯林抓完了，就抓漢族有信仰的，那些信基督教、佛教的都要抓。」

1位沒有被抓走的柳樹溝村民則說：「我是個吃喝嫖賭樣樣佔全的人，共產黨知道（我沒有信仰）才把我放過了，不然我也照樣被抓走。」

沙灣縣位於新疆西北部，人口約21萬，少數民族如回族、維吾爾族和哈薩克族等，佔總人口三分一，主要信仰為伊斯蘭教。

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