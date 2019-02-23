新疆黨委書記陳全國爆醜聞！博士論文涉大面積剽竊

2019-02-23 12:01

〔即時新聞／綜合報導〕中共中央政治局委員、新疆黨委書記陳全國近日被網民在推特披露其博士論文涉嫌大面積抄襲。陳全國自2016年主政新疆後，強化了對新疆的鐵腕治理，屢遭國際輿論抨擊，此次被爆出抄襲論文醜聞後，也讓他再度受到各界矚目。

網民「Air-Moving Device」17日在推特上發文披露，陳全國2004年的武漢理工大學博士論文「中部地區人力資本積累與經濟發展相關性研究」涉嫌大面積剽竊他人論文，其中，第一章的導論部分幾乎是逐字抄襲了中國社科院莫志宏2002年的博士論文，兩文比對後發現，導論部分相似度高達81.1%，抄襲的字數超過6900字。

此外，推文還指出，該論文的其它部分，14.9%的內容是抄襲自「中國五省應選擇跳躍式的發展」，還有不少內容也涉嫌大面積的抄襲，如論文的第三章涉嫌抄襲昆明大學2002年的碩士論文「中國現代人力資本形成研究」，兩者重複內容高達43.4%。

63歲的陳全國於2004年獲得武漢理工大學管理學博士學位，2016年任新疆黨委書記，2017年躋身中共中央政治局委員。新疆在陳全國主政之下，關押上百萬維吾爾族人，使得陳全國屢遭國際輿論抨擊。此次論文抄襲醜聞曝光後，就有網友表示：「陳全國這類納粹屠夫明目張膽的抄襲他人，我一點都不奇怪」、「他現在正在抄襲大屠殺」。

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