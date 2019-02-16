中國關押上百萬維吾爾人 美國加入土耳其同聲譴責

2019-02-16 16:36

〔即時新聞／綜合報導〕中國政府打壓新疆維吾爾族，廣設「再教育營」關押上百萬人，上週土耳其以「人道恥辱」嚴詞抨擊中國在新疆的作為，卻遭到中國駁斥。美國駐土耳其大使館昨日在官方推特引述土耳其官方聲明指出，超過100萬維吾爾突厥人被中國任意逮捕，而美國贊同土耳其官方的相關評估。

土耳其國營媒體安納杜魯新聞社（Anadolu Agency）報導，美國駐土耳其大使館昨日在推特上以土耳其文發布推文，引述土耳其外交部9日的聲明指出「超過100萬維吾爾突厥人被任意逮捕，在集中營和監獄中遭到酷刑和政治洗腦，這已不再是秘密」，並強調「美國贊同土耳其外交部的評估」。此外，該推文還上傳了一張再教育營外觀的照片。

土耳其外交部發言人阿克索伊（Hami Aksoy）上週發布聲明痛批中國當局對維吾爾突厥人有系統的同化政策是人道上的重大恥辱；土耳其執政的正義發展黨（AK Party）發言人契利克（Omer Celik）本週稍早也表示，土耳其對中國的完整和安全予以尊重，「但是把超過100萬維吾爾突厥人拘禁在集中營和監獄之中，這是非法的」。

新疆地區約有1000萬維吾爾人，約占新疆總人口的45%，這個突厥穆斯林族群長期指控中國當局對他們存在著文化、宗教和經濟歧視。

#ABD, @MFATurkey'nin değerlendirmesine katılıyor: "Keyfi tutuklamalara maruz kalan bir milyondan fazla #Uygur Türkünün toplama kamplarında ve hapishanelerde işkence ve siyasi beyin yıkamaya maruz bırakıldıkları artık bir sır değildir." https://t.co/EQtpwlCFP4 via @shareamerica pic.twitter.com/Sej3r1wuCG — US Embassy Turkey （@USEmbassyTurkey） 2019年2月15日

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