全球軍費支出 去年逾80兆創新高

2023年全球軍費支出年增率創下2009年以來最大增幅，達到2.44兆美元的歷史新高，烏克蘭軍事開支增加51％，達648億美元。 （法新社）

2024/04/23 05:30

瑞典智庫公布報告 歐洲、亞洲、中東增幅最大

〔編譯孫宇青／綜合報導〕瑞典智庫「斯德哥爾摩國際和平研究所」（SIPRI）廿二日公布報告指出，二○二三年全球軍費支出年增率達六．八％，創下二○○九年以來最大增幅，達到二．四四兆美元（逾八十兆台幣）的歷史新高，且非洲、歐洲、中東、亞洲和大洋洲、美洲等五大地理區域首次同時出現增加趨勢，其中又以歐洲、亞洲及中東地區增幅尤其顯著，反映全球和平穩定的惡化，「世界各地沒有一個地區的情勢有所好轉」。

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據了解，美國、中國、俄羅斯、印度和沙烏地阿拉伯為去年軍費支出前五大國，美國年增二．三％，達九一六○億美元，而中國已連續第廿九年增加軍費，去年增幅達六％，達二九六○億美元。北京擴張軍力及該地區日益惡化的緊張局勢，促使鄰國也提高軍事支出，日本去年軍費五○二億美元，台灣為一六六億美元，兩國均成長十一％。整個東亞地區軍費年增六．二％，達四一一○億美元。印度則增加四．三％，達八三六億美元。

中國武力威脅下 台灣軍費10年增56％

值得注意的是，SIPRI指出，台灣在中國武力威脅下，二○一四至二三年軍費增加五十六％。台灣另在二○和二二年編列特別預算，用於採購F-16戰機和海軍系統，這些資金占去年軍費的廿一％。

由於烏俄戰火未歇，烏克蘭軍事開支增加五十一％，達六四八億美元，加上獲得三五○億美元軍援（大部分來自美國），使該國支出和援助總和相當於俄羅斯軍費的十分之九以上。俄國去年軍費年增廿四％，達一○九○億美元；自二○一四年吞併克里米亞半島以來，俄國軍費已增加五十七％。不過，報告警告，由於俄國金融當局愈來愈不透明，俄國的數據存在「高度不確定性」。

報告亦提到，雖然烏俄去年的軍費相對接近，但烏國軍費占國內生產毛額（GDP）的卅七％、政府總開支的五十八％，反觀俄國軍費僅占GDP的五．九％，烏國今後繼續增加開支的空間非常有限。在歐洲，波蘭的軍費年增幅為調查以來最高，激升七十五％，達三一六億美元。中東最大軍事支出國沙烏地阿拉伯去年軍費增加四．三％，達七五八億美元；以色列為中東第二大開支國，去年成長廿四％，達二七五億美元，主要是因應加薩戰事。

五大洲都增加 反映全球和平穩定惡化

SIPRI高級研究員田楠表示，該機構自二○○九年以來，首次看到五個地理區域的軍事支出都增加，反映全球和平穩定的惡化。他也認為，鑑於烏俄戰爭尚未結束，以及中東、亞洲局勢日趨緊張，各國在數年內可能還會繼續提升軍力。

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