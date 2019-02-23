美企敏感技術在新疆停售 外媒：中國面臨空前輿論壓力

2019-02-23 10:54

〔即時新聞／綜合報導〕中國大舉打壓新疆人權，飽受國際輿論抨擊，美國麻州一間科技公司20日發布聲明，表示將停止販售DNA測序儀予新疆地區，以免被中國政府用以監控人民，有外媒評論，即便國際壓力無法實質改善新疆人民的境遇，但中國政府目前確已面臨空前輿論危機。

本報此前報導指出，美國議員及人權組織認為，賽默飛世爾科技（Thermo Fisher Scientific Inc.）的旗下產品「基因測序儀」，可被中國政府用於辨識新疆少數民族身分，建立起的基因數據庫更可被用來追查任何不從的人民，指賽默飛世爾科技販售這些高科技產品給中國是助紂為虐。面對龐大壓力，該公司20日發表聲明，宣布停止在新疆地區銷售前述裝備及相關服務。

美國《自由亞洲電台》引述流亡海外維族知名人士的親身經歷指出，新疆政府從2016年起，便以「提供免費體檢」為名，強迫少數民族人士至派出所採集個人生物特徵，不僅抽血、留取指紋，就連聲音及面部特徵也都被記錄下來，此後雖有被安排至診所進行健康檢查，但受檢民眾卻從未取得體檢結果報告，中國政府此舉隨後被質疑是假借免費體檢之名，行蒐集個人生物特徵之實。

人權組織認為，中國政府正在新疆犯下系統性的人權罪行，各國企業絕不能成為他們的幫兇，另有專家指出，即便他不認為國際社會壓力對新疆穆斯林的遭遇有實質上的改善，但隨著越來越多企業選擇終止與新疆地區的合作，中國政府正面臨著空前的輿論危機，這是無庸置疑的。

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