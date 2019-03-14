中國務院發表報告 控美國侵犯人權問題嚴重...

2019-03-14 15:48

〔即時新聞／綜合報導〕美國國務院13日發表年度人權報告，點名伊朗、南蘇丹、尼加拉瓜與中國等國侵犯人權情況。中國隨即在今日反擊，發表《2018年美國人權紀錄》及《2018年美國侵犯人權事記》，指美國人權劣跡斑斑，乏善可陳。

中國國務院新聞辦公室今日發表《2018年美國人權紀錄》，認為美國公民權利屢遭踐踏，貧富差距、種族歧視等問題日益嚴重，兒童安全、性別歧視和移民悲劇不斷上演，批評美國持續對全球國家人權狀況指手畫腳，抹黑汙衊，卻無視自身問題，其人權劣跡斑斑，乏善可陳。

報告中指出，2018年美國共發生5.7萬件槍擊案，造成1.4萬人死亡、2.8萬人受傷，未成年死傷者達3502人。該年校園槍擊案共94起，釀163人傷亡，是有紀錄以來數量多、傷亡最嚴重的一年。

報告另指美國貧富差距嚴重，1%富人財富佔全美38.6%，近半美國家庭生活拮据，1850萬極端貧困，以及美政府去年4月對移民採取的零容忍政策，導致移民兒童與家人分離，還有美國政府的監控計畫「稜鏡」，在未經授權的情況下，24小時監控民眾通訊。

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