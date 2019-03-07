智利前總統重批以色列 警告不平等現象恐威脅全球

2019-03-07 00:41

〔即時新聞／綜合報導〕聯合國人權理事會第40屆年會，今（6）日高級專員、智利前總統巴舍萊（Michelle Bachelet）在她的演說中，以「不平等」為主題，警告現今無論是收入、財富、資源與正義的不平等現象漸趨嚴重，恐對全球帶來威脅。並就蘇丹、海地、法國、委內瑞拉及以色列的人權問題提出討論。

據《BBC》報導，巴舍萊在聯合國人權理事會的演說中，首先提到近期發生在蘇丹、海地及法國的人民抗爭浪潮，以及「關乎人類存亡」的仇恨言論、排外主義。她說這些抗爭源自於世界上漸趨嚴重的不平等現象，包括收入、財富、資源和正義等。

巴舍萊也擔憂這些起身反抗「不平等」的民眾，最終常受到「暴力對待、任意拘留、酷刑或法外處死」的下場，並點名蘇丹應對抗爭群眾的不當處置。她以委內瑞拉為例，說明「違反人權及政治權」的政府將嚴重加劇不平等現象，並讓經濟景氣急轉直下。

最後，她批評以色列去年對加薩走廊的封鎖，並對以色列直接否決聯合國所做的人權報告，完全不面對理事會提出的許多嚴重問題，感到十分遺憾。據聯合國專家上週指出，去年在鎮壓巴勒斯坦民眾大規模抗爭時，以色列的保安軍隊可能犯下了「戰爭罪行」。

該群專家研究了189名巴勒斯坦民眾的死因，他們發現可靠證據指出，以色列狙擊手在能夠清楚辨識身分的情況下，涉嫌擊殺孩童、醫官、記者。對此，以色列政府回應，認為巴舍萊的發言充滿「敵意、謊言、偏見」，並堅稱保安軍隊發射的所有子彈都屬自衛。

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