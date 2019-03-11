審查中國人權公正性惹議 3國都是「一帶一路」夥伴

2019-03-11 23:46

〔即時新聞／綜合報導〕隨著聯合國人權理事會（UNHRC）在瑞士的日內瓦進行第40屆年會，聯合國在2018年11月對中國所進行的「普遍定期審查」（Universal Periodic Review, UPR）也將在這次會中由匈牙利、肯亞與沙烏地阿拉伯所組成的「三國審議小組」做出結論性報告；但不僅審議小組的3國皆與中國有利害關係，中國也在UPR中聲稱新疆再教育營是「預防性反恐措施」，堅決反對外國藉由人權侵害中國主權，引起成員國強烈質疑。

《上報》報導，針對中國所進行的第三輪UPR，將由匈牙利、肯亞與沙烏地阿拉伯所組成的「三國審議小組」撰寫結論性報告，但成員的組成也讓外界質疑其公正性；首先匈牙利是歐洲首位與中國簽署「一帶一路MOU」的國家，而肯亞在經濟上極度依賴中國，最有立場施壓的沙烏地阿拉伯，卻因為卡舒吉一案而遭國際社會孤立，結果轉而投往中國懷抱，不僅極力爭取「一帶一路」計畫，還宣稱將與中國合作在中東推行反恐與去極端化工作。

雖然在針對新疆再教育營的審議過程中，有150個國家代表團進行對話，也有數十個國家以書面提交的諸多質疑，其中光是針對再教育營的問題就有包括紐、澳、英、法、德、加等十多個西方國家，與退出人權理事會的美國正式要求中國關閉新疆再教育營等設施，釋放關押者並允許聯合國及特別小組進入當地調查。

但面對聯合國成員國的質疑，中國在接受審議時卻展現極為強硬的態度，宣稱「新疆職業技能教育培訓機構」是基於反恐需要展開的「去極端化」工作，並以「教育」幫助受極端主義影響的人脫離極端思想，並誇口這是「中國在反恐領域作出的又一重要貢獻」；中國還聲稱「絕大多數的國家都支持中國的作法」，強調「堅決反對外國藉由人權問題干涉中國內政、損害中國主權和領土完整；中國也將以符合自身國情的發展道路走下去」。

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