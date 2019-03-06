「我們國家沒有同性戀」大馬部長發言惹議 急發聲明滅火

2019-03-06 23:56

〔即時新聞／綜合報導〕馬來西亞旅遊、藝術文化部長莫哈末丁（Datuk Mohammaddin Ketapi）出席國際旅展時，面對媒體提問「大馬對同性戀遊客來說是否友善、安全」，竟直指馬來西亞沒有同性戀，引起各界譁然；莫哈末丁辦公室隨後發聲明滅火，表示是誤會一場。

綜合外媒報導，馬來西亞旅遊、藝術文化部長莫哈末丁日前赴德國參加「2019年柏林國際旅展」，當媒體詢問他「馬來西亞對同性戀和猶太遊客而言是否安全」先遭到忽略，再次問起大馬對同性戀遊客是否友善時，莫哈末丁竟回：「我認為我們國家沒有那種東西（I don't think we have anything like that in our country）。」

這句話引起外界一陣譁然，大馬網友認為莫哈末丁的言論除了凸顯無知，出席旅展為的是宣傳馬來西亞旅遊觀光，這下反而大大扣分。

馬來西亞旅遊、藝術文化部長辦公室事後發聲明滅火，表示莫哈末丁是想向德國媒體解釋大馬沒有針對同性戀、雙性戀、變性者、酷兒族群（LGBTQ）提供旅遊活動，強調大馬不會依據性取向、宗教、文化習俗而對遊客下禁令。

馬來西亞人權委員會去年12月發表報告指出，大馬的LGBT族群在尊嚴、職場、教育、醫療、居住等議題受到歧視；馬來西亞首相馬哈地（Mahathir Mohamad）曾表示，同性戀、同性婚姻是西方價值觀的一部分，但「不要強迫我們（接受）。」

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