「我們國家沒有同性戀」大馬部長發言惹議 急發聲明滅火

〔即時新聞/綜合報導〕馬來西亞旅遊、藝術文化部長莫哈末丁(Datuk Mohammaddin Ketapi)出席國際旅展時,面對媒體提問「大馬對同性戀遊客來說是否友善、安全」,竟直指馬來西亞沒有同性戀,引起各界譁然;莫哈末丁辦公室隨後發聲明滅火,表示是誤會一場。

綜合外媒報導,馬來西亞旅遊、藝術文化部長莫哈末丁日前赴德國參加「2019年柏林國際旅展」,當媒體詢問他「馬來西亞對同性戀和猶太遊客而言是否安全」先遭到忽略,再次問起大馬對同性戀遊客是否友善時,莫哈末丁竟回:「我認為我們國家沒有那種東西(I don't think we have anything like that in our country)。」

這句話引起外界一陣譁然,大馬網友認為莫哈末丁的言論除了凸顯無知,出席旅展為的是宣傳馬來西亞旅遊觀光,這下反而大大扣分。

馬來西亞旅遊、藝術文化部長辦公室事後發聲明滅火,表示莫哈末丁是想向德國媒體解釋大馬沒有針對同性戀、雙性戀、變性者、酷兒族群(LGBTQ)提供旅遊活動,強調大馬不會依據性取向、宗教、文化習俗而對遊客下禁令。

馬來西亞人權委員會去年12月發表報告指出,大馬的LGBT族群在尊嚴、職場、教育、醫療、居住等議題受到歧視;馬來西亞首相馬哈地(Mahathir Mohamad)曾表示,同性戀、同性婚姻是西方價值觀的一部分,但「不要強迫我們(接受)。」

