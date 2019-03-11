IS聖戰士新娘流落難民營 竟企圖攻擊「露臉異教徒」婦女

2019-03-11 21:07

〔即時新聞／綜合報導〕隨著極端組織「伊斯蘭國」（IS）節節敗退，有大量IS聖戰士新娘、兒童逃往敘利亞東部阿胡（al-Hol）難民營，但這群人仍忠於IS教條，試圖攻擊他們認為是「異教徒」的其他難民。

《每日郵報》報導，來自各地的IS戰俘已成為打擊IS戰爭進入最後階段的一大國際問題，其中有許多人是外國女子，大部分未放置遵循IS的極端激進主義。這些人多半被送入阿胡難民營，與敘利亞和伊拉克難民在同一個營地。

阿胡難民營一名敘利亞婦女表示，這些來自外國的IS「聖戰」新娘「對我們大吼大叫說，我們露出臉孔，是『異教徒』」，「他們試圖毆打我們」。

難民營一名安全官員說，這些外國人向敘利亞人、伊拉克人甚至難民營官員丟石頭。另一名敘利亞婦女說，守衛甚至不得不對空鳴槍喝止這些人，有一次甚至動用到電擊棒。

負責管理該難民營的敘利亞庫德族當局已隔離這些聖戰士新娘。難民營管理官員說，與IS有關的外國婦女被隔離，以避免這些人與其他難民發生爭執。

他說，這些聖戰士新娘也經常互相鬥毆，「有些人更極端，不接受別人的想法」。

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