美女大生後悔加入IS想回家 川普親下令說NO！

2019-02-21 10:32

〔即時新聞／綜合報導〕一名生長在美國阿拉巴馬州的女大生穆薩納（Hoda Muthana），2014年前往敘利亞加入伊斯蘭國，如今卻為當時的行為深感後悔，希望美政府同意讓她返國。此事引起美國總統川普注意，他不願給穆薩納第二次機會，指示國務卿龐皮歐不得讓她回國。

穆薩納20歲就讀大學時離家飛往中東加入伊斯蘭國，與伊斯蘭國戰士結婚。目前與幼子暫居在難民營的她向英國《衛報》表示，當時以為伊斯蘭國的生活是遵照阿拉的旨意，後來才意識到這樣的決定摧毀了自己和兒子的未來，對此深感懊悔。穆薩納請求美國政府給予她二次機會，甚至願意交出護照，誓言永不再踏入中東一步。

川普在推特上寫道，「我已經命令國務卿龐皮歐，不允許穆薩納回到美國，他完全贊同。」

穆薩納的家族律師批評，川普要歐洲各國帶回他們的公民，但輪到自己時卻開始耍把戲，這樣的行為相當荒唐。龐皮歐表示，穆薩納沒有有效的美國護照及其權利，也沒有任何允許入境美國的簽證，「穆薩納不是美國公民，她不會被允許進入美國」

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