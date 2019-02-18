川普︰歐洲應帶回被俘IS份子

2019-02-18

〔編譯陳正健／綜合報導〕美國總統川普十六日推文表示，伊斯蘭教極端組織「伊斯蘭國」（ＩＳ）即將在敘利亞遭到殲滅，促請英國、法國、德國等歐洲盟邦帶回八百多名被俘獲的ＩＳ戰士，使他們接受審判。最新消息指出，ＩＳ殘黨以數千名無辜民眾充當「人肉盾牌」，死守最後據點。

川普推文強調，ＩＳ創立的「哈里發國」瀕臨敗亡，美軍正從敘國撤離，或許會被迫釋放俘獲的ＩＳ戰士，但美方不樂見他們湧入歐洲；美國已經做了很多、付出很多，該是其他國家挺身而出、竭盡所能的時候了。川普十五日聲稱，將在二十四小時內宣布剿滅ＩＳ，但未能如願。

獲得美國支持、由庫德族與阿拉伯反抗軍組成的武裝聯盟「敘利亞民主力量」（ＳＤＦ），俘虜來自多國的ＩＳ戰士。過去兩週來，川普政府持續催促盟邦帶回該國公民，宣告已準備協助將其遣送回國。法國等國選擇讓其公民被ＳＤＦ拘留，但正面臨外交、法律、政治及後勤上的難題。

ＳＤＦ指揮官傅拉特（Jiya Furat）指出，準備攻陷ＩＳ在幼發拉底河旁的最後據點─位於敘利亞和伊拉克邊界的巴古斯村（Baghouz），數日內將向全世界宣告殲滅ＩＳ的消息。ＩＳ殘黨控制範圍僅剩約七百平方公尺，但已關閉所有進出道路，不讓逾千平民離開。

川普去年十一月宣布將自敘國撤軍；白宮國家安全顧問波頓今年一月改稱，美軍撤離前提是殲滅ＩＳ餘黨。然而，伊拉克的ＩＳ戰士已改採打帶跑的游擊戰策略，意圖削弱巴格達政府。美軍中央司令部司令沃特爾（Joseph Votel）十五日警告，終結區域性的哈里發國後，將導致更擴散、難以偵測的游擊戰士網絡。

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