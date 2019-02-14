別回來！ 英女投奔IS卻想回國 遭英政府打槍

2019-02-14 23:45

〔即時新聞／綜合報導〕英國一名4年前翹家前往敘利亞加入伊斯蘭國（IS）的女子，目前待在敘利亞與伊拉克東北邊界的難民營中，她在接受媒體訪問時表達想重返故鄉的渴望，但遭英國政府打槍。

英國《每日郵報》報導，現年19歲的貝甘（Shamima Begum），是2015年2月離開英國投奔敘利亞加入IS的3名少女之1，她在受訪時說，她在抵達敘利亞3週後與丈夫亞果（Yago Riedijk）相遇並結婚，在IS據點拉卡（Raqqa）生活時，常常遭受空襲與轟炸，垃圾桶裡常常有被斬首的俘虜頭顱，貝甘稱當初一起加入IS的同伴沙坦娜（Kadiza Sultana）已經死亡，另一人阿貝斯（Amira Abase）則留在IS最後據點巴古斯村（Baghouz）。

貝甘表示，她對4年前加入IS的決定並不後悔，她目前懷孕9個月，她的前2個孩子都已經死了，第1個女兒是病死的，第2個兒子則因營養不良而餓死，她擔心如果繼續留在當地，肚子裡的第3胎也會像前2個一樣夭折，為了即將出生的小孩，她希望能回到英國得到完善的醫療照顧。

英國的國土安全部部長華勒斯（Ben Wallace）今日回應：「貝甘如果出現在英國駐土耳其或伊拉克使館則有權力重返英國」，但英國不會主動營救。他說，「我想貝甘的事情會引起大眾的反思，為什麼前IS成員會想回到原本的國家」，他也對貝甘不後悔加入IS的想法感到很擔心。

英國國內有反對讓她歸國的聲浪，曾任外交部長、反恐部長的豪威爾（Kim Howells）說：「貝甘只是想利用英國的健保醫療服務而已，她對加入IS的行為與決定毫無悔意，她的想法完全是受過訓練的聖戰士，她對國內是潛在的威脅。」

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