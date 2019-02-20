誤信伊斯蘭國 美國女大生想回家 出走時年僅20歲

2019-02-20 23:39

〔即時新聞／綜合報導〕美國所資助的敘利亞軍隊，將於近日準備對最後一個伊斯蘭國（IS）所佔據的城鎮，進行終極掃蕩。但即使殲滅了這個激進恐怖組織，該如何處置這些來自世界各國的戰俘及其親屬？這其中包含美國一名女大生穆薩納（Hoda Muthana），她在2014年離開美國阿拉巴馬州，前往敘利亞與伊斯蘭國戰士結婚，當時年僅20歲。

綜合外媒報導，穆薩納是美國阿拉巴馬大學的一名商學院學生，於2014年向家人謊騙欲參加「校外教學」，事實上則飛往中東加入伊斯蘭國，與伊斯蘭國戰士結婚。對此，穆薩納在一封家書中提到：「我曾經是一個天真、憤怒且傲慢的少女，但近距離目睹流血和屠殺改變了我。」

目前穆薩納已喪夫，和幼子暫居於難民營中，她曾向英國《衛報》表示：「當時我以為伊斯蘭國的生活是遵照阿拉的旨意，但我明白，這樣的決定摧毀了我自己和兒子的未來，我深深地感到懊悔。」

穆薩納在被庫德軍俘虜後，尚未與美國官方取得聯繫，但她向《衛報》透露：「我想請求美國政府的原諒，原諒我的天真和無知。我相信美國是願意給人第2次機會的，我想要回家，然後永遠都不會再踏入中東一步，政府可以沒收我的護照沒關係。」

穆薩納是伊斯蘭國戰俘中極少數的美國人，但美國所支持的敘利亞庫德軍大約俘虜了約800名非本地的外國成員，以及他們的親屬。

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