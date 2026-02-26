美移民局說了！台人申請美籍出生地只能填Taiwan 「這些寫法」通通不行

USCIS公民身分取得資格規章中寫明，出生於台灣的申請者原國籍只能寫「台灣」。（彭博）

「台灣」2字在部分藍白政客、支持者看來，似乎是個很難說出口的字眼，看到有人出國在外自介「來自台灣」就不滿。中央大學教授胡川安今（26日）翻出美國移民局（USCIS）的公民身分取得資格規章，上頭針對出生於台灣的申請者，明明白白規定「只能寫台灣」，其餘名稱一律不予簽發核可，狠狠打臉藍白紅群體！

根據美國移民局官網上政策手冊第二章的取得美國公民身分證明中，特別針對台灣人列出註腳，「出生於台灣的申請人，如能提供相關證明文件，可在N-400表格（外籍美國永久居民申請歸化成為美國公民的文件）上，將出生地填寫為『Taiwan』。此類申請人的公民證書上會顯示出生地為『Taiwan』。USCIS不會簽發顯示『Taiwan, PRC（中華人民共和國）』、『Taiwan, China』、『Taiwan, Republic of China』或『Taiwan, ROC（中華民國）』的證書。中華人民共和國是出生在中華人民共和國境內的申請人所使用的國家名稱。」

請繼續往下閱讀...

胡川安今天轉發這段斬釘截鐵的說明文字，直言美國移民局已經說得非常清楚，出生台灣者，國名就是台灣，不准寫China、ROC或什麼Republic of China，「中華民國的消失，就是台灣的誕生！」

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法