SDF圍攻IS最後據點 千名武裝份子抵死頑抗

2019-02-16 00:15

〔即時新聞／綜合報導〕以庫德族為首的敘利亞民主力量（SDF）的部隊在美國為首的國際聯盟支持下，在2月10日宣布進剿伊斯蘭國（IS）最後的據點；不過在進攻時遭遇到IS武裝份子「超乎預期的頑強抵抗」，導致推進緩慢，但SDF預估再幾天就能終結哈里發國，取得最後的勝利。

綜合外媒報導，SDF的部隊在美軍發動空襲的掩護下，對位在敘利亞境內，IS最後的據點巴固茲村（Baghuz）發動攻勢，已經將IS的控制範圍壓縮至最後1平方公里內，不過由於最後戰場在住宅區，導致美國空軍拒絕發動空襲掩護，而IS因為在當地挖掘多條地下隧道進行頑抗，而且也頻頻以自殺炸彈發動襲擊，導致SDF的部隊推進緩慢。

根據SDF部隊的組成核心，庫德族人民保衛軍（YPG）指出，目前評估該地區仍有1000多名IS武裝份子在負隅頑抗，但不清楚難民還有多少；而敘利亞YPG發言人阿德南·阿夫林（Adnan Afrini）指出，目前最後的這1000多名武裝份子，是IS中最極端、戰鬥經驗最豐富的戰士，他們沒有要投降的跡象，打算戰到最後一兵一卒為止；他也指出，SDF在2月12日就遭遇2起自殺炸彈攻擊，造成至少14名士兵戰死。

而從開戰前夕開始，每天都有大批難民逃離，其中不乏IS武裝份子的家屬與他們的兒女，目前預估最後的孤城已經沒有其他難民，只剩下IS武裝份子與其家屬；自今SDF已擄獲大約800名外籍武裝份子、400多名婦女和1000多名武裝份子的兒女，不過美國已要求SDF必須遣返這些外籍戰士其家屬。

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