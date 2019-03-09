英女加入IS下場超慘！無法回國、連生3娃全死亡

2019-03-09 10:38

〔即時新聞／綜合報導〕隨著恐怖組織伊斯蘭國（IS）勢力式微，內部逃難潮開始湧現。英國籍女子貝甘（Shamima Begum）4年前離家加入IS，並產下3子。但因當地環境惡劣，生下第3子後貝甘向英政府喊話，讓她回國照養孩子，結果遭英國政府斷然拒絕。最新消息指出，貝甘的第3個孩子出生不到3週便死於肺炎。

綜合外媒報導，敘利亞民主力量（Syrian Democratic Forces）發言人當地時間週五表示，貝甘的第3個孩子死於肺炎，出生僅不到3週。

英國政府回應，孩童的死亡無疑是一場悲劇，對貝甘一家來說痛苦萬分，但政府仍呼籲國人避免前往敘利亞，否則官方會盡一切可能防止加入恐怖組織或前往高風險地區的人士返國。

現年19歲的貝甘，2015年和其他2名同伴一同翹家前往敘利亞並加入IS，2月中她在一處難民營產下第3胎。當時她表示自己從不後悔加入IS，同時卻要求英國發揮「同情心」，允許她回英國，利用完善的醫療照顧來撫養孩子，因為她的前2名子女均死於疾病和營養不良。對此，英國內政部以書面通知她的家人，不但不允許貝干回國，還決定正式褫奪其英國國籍。

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