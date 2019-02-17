IS領土只剩200坪 挾數千「人肉盾牌」頑強抵抗...

2019-02-17 10:20

〔即時新聞／綜合報導〕極端恐怖組織「伊斯蘭國」（Islamic State/IS）被美軍支持的敘利亞反抗軍「敘利亞民主力量」（Syrian Democratic Forces，SDF）逼退，根據外媒報導，雖然目前IS領土僅剩200坪，目前仍拿著數千無辜民眾當「人肉盾牌」進行頑強抵抗。

綜合外媒報導，「敘利亞民主力量」一名指揮官表示，「目前情況很好，已不可能更好」，並認為IS在敘利亞領土上的活動已快要結束，反抗軍指揮官福拉特（Jiya Furat）說，「接下來幾天內，我們會向全球發布好消息，宣告殲滅IS的軍事行動結束」。

反抗軍指出，IS成員目前僅掌控巴古斯村（Baghouz）內約700平方公尺，不過，福拉特也說，「目前數千平民被當作人肉盾牌」，他們正在謹慎行事。

美國總統川普在美國時間上週五曾預告，稱24小時內就能宣布完全殲滅IS的消息，但目前預計完全殲滅IS可能還要再過幾天；美軍中央司令部司令沃特爾（Joseph Votel）則說，「當我說『我們打敗了他們』時，這代表他們（IS）已完全沒有能力策劃或指揮，對美國或盟友的攻擊。」

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