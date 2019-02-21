援救IS最後據點受困平民 敘利亞民主力量展開最後談判

2019-02-21 23:29

〔即時新聞／綜合報導〕掃蕩伊斯蘭國（IS）的戰爭即將進入尾聲，「敘利亞民主力量」（SDF）發言人巴利（Mustafa Bali）今天（21日）表示，正在幫助受困在IS最後據點巴古斯村（Baghouz）的平民撤離到安全地點，預計今天將會完成，撤離完成後將會展開最後的攻勢。

綜合外媒報導，敘利亞民主力量正在與IS談判巴古斯村最後的平民撤離事宜，儘管昨天（20日）已有大批平民撤離巴古斯鎮，但仍有為數眾多的平民依然滯留當地，他們大都是IS聖戰士的親屬，聯合國人權委員會對滯留的平民命運感到憂心，擔心他們成為IS最後抵抗的「人肉盾牌」。

巴利說，今天之內可望完全撤離IS在巴古斯村最後一小塊據點的平民，接著，敘利亞民主力量將對伊斯蘭國僅剩的數百名殘餘部隊發動最後攻勢，敘利亞民主力量向殘存的伊斯蘭國武裝分子發出警告，不投降就滅亡。

總部位於英國的戰爭觀察組織「敘利亞人權瞭望台」（Syrian Observatory for Human Rights）說，敘利亞民主力量正與IS展開最後談判，希望能說服IS殘存的聖戰士投降，有消息指出，雙方已達成協議，但相關細節仍不清楚。

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