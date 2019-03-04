逃出地獄！他被IS前後擄了7次、2次刀架脖子險斬首

2019-03-04 07:06

〔即時新聞／綜合報導〕恐怖組織「伊斯蘭國」（IS）在敍利亞的最後據點即將被攻陷，已有多位IS人質和俘虜重獲自由，其中一位獲救的人質中，31歲的敘利亞男子莫薩（Ani Hussein Mosa）更是如同逃出地獄，他說，自己曾前後7次被IS擄走，還有兩次險險被斬首，劊子手的刀都已架在他的脖子，最後，在刀落下的一刻奇蹟式的獲救。

英國《星期日泰晤士報》報導，莫薩是敍東代爾祖爾省遜尼派部落薛塔特（Shaitat）人，是敍利亞民主力量（SDF）的一分子，長期與IS戰鬥，在2014年夏季至少700人族人遭IS屠殺。

據報導，莫薩前後被IS擄走7次，被當成人質，飽受虐待，最近一次是在今年1月被擄後，跟一群約53人被塞在一輛大篷車裡，嘴巴被貼膠布，就在車內小便，因為太悶，有人質被悶死，被拖出就地掩埋，跟他一起被擄的人質中，陸續有人被槍救。

有一天，莫薩與另外3名人質被拖到一幢荒廢的建築物，一起跪著，其中一人開始講遺言，用現場中的攝錄機錄下，遺言講完，劊子手就刀割了那人的喉嚨，當場死亡，下一刻，劊子手把刀放在他的喉嚨，「我知道我會死」了，不過，刀沒有砍下，他又被帶回大篷車內，沒有被斬首。

大概是在兩週前，莫薩又跟其他人一起拖出大篷車，準備行刑斬首，就在他最後禱告的時刻，突然有人大喊「跑！」，莫薩立即拔腿就跑，後來才知道，SDF殺到，IS分子丟下人質逃跑，莫薩開心大叫，「我重生了，10分鐘內死過翻生。」

據報導，跟莫薩類似處境的人約有數十個，他們都是被IS當成最後保命談判時的人質。

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