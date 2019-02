IS即將垮台！ 川普要求歐洲各國接收IS俘虜

2019-02-17 21:57

〔即時新聞/綜合報導〕美國總統川普(Donald Trump)今(17)日在推特發推文表示,在美國對伊斯蘭國(IS)的戰爭勝利後,歐洲各國應接收美國逮捕的800名IS俘虜,否則美方將會釋放他們。

綜合外媒報導,川普於今日發布推文宣告對IS的反恐戰爭勝利:「美國請求英國、法國、德國和其他歐洲盟國接收美國在敘利亞逮捕的800多個IS戰士,將他們送上法庭」、「哈里發 (Kalifat)即將被攻陷。如果歐洲盟友不接收囚犯,美國只能將這些人釋放」、「預計,這些IS戰士將湧入歐洲,美國不願見到這樣的局面,我們做了很多,付出了很多,現在是其他人站出來完成他們能做的工作的時候了。在100%擊敗哈里發後,美國將會撤離!」

美國五角大廈指出,IS成員來自40多個國家,其中有許多人來自歐洲國家,一旦美軍撤離後,800名IS的「外國聖戰士」將會脫離敘利亞民主力量的控制,將在區域內產生新的衝突與恐怖攻擊事件,美國政府擔心如果被逮捕的外國聖戰士未經審判遣返回國,將會對歐洲各國帶來更多風險。

根據敘利亞民主力量部隊指揮官傅拉特(Jiya Furat)表示,IS目前困守在敘利亞與伊拉克邊界的巴古斯村(Baghouz),為了避免傷害被其挾持的數千位平民,已放慢攻破的速度,會採取謹慎的行動,預計過幾天戰爭將會結束。

The United States is asking Britain, France, Germany and other European allies to take back over 800 ISIS fighters that we captured in Syria and put them on trial. The Caliphate is ready to fall. The alternative is not a good one in that we will be forced to release them........

....The U.S. does not want to watch as these ISIS fighters permeate Europe, which is where they are expected to go. We do so much, and spend so much - Time for others to step up and do the job that they are so capable of doing. We are pulling back after 100% Caliphate victory!