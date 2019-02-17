IS即將垮台！ 川普要求歐洲各國接收IS俘虜

2019-02-17 21:57

〔即時新聞／綜合報導〕美國總統川普（Donald Trump）今（17）日在推特發推文表示，在美國對伊斯蘭國（IS）的戰爭勝利後，歐洲各國應接收美國逮捕的800名IS俘虜，否則美方將會釋放他們。

綜合外媒報導，川普於今日發布推文宣告對IS的反恐戰爭勝利：「美國請求英國、法國、德國和其他歐洲盟國接收美國在敘利亞逮捕的800多個IS戰士，將他們送上法庭」、「哈里發 （Kalifat）即將被攻陷。如果歐洲盟友不接收囚犯，美國只能將這些人釋放」、「預計，這些IS戰士將湧入歐洲，美國不願見到這樣的局面，我們做了很多，付出了很多，現在是其他人站出來完成他們能做的工作的時候了。在100%擊敗哈里發後，美國將會撤離！」

美國五角大廈指出，IS成員來自40多個國家，其中有許多人來自歐洲國家，一旦美軍撤離後，800名IS的「外國聖戰士」將會脫離敘利亞民主力量的控制，將在區域內產生新的衝突與恐怖攻擊事件，美國政府擔心如果被逮捕的外國聖戰士未經審判遣返回國，將會對歐洲各國帶來更多風險。

根據敘利亞民主力量部隊指揮官傅拉特（Jiya Furat）表示，IS目前困守在敘利亞與伊拉克邊界的巴古斯村（Baghouz），為了避免傷害被其挾持的數千位平民，已放慢攻破的速度，會採取謹慎的行動，預計過幾天戰爭將會結束。

  • 美國總統川普要求歐洲各國接收IS戰俘。（美聯社）

    美國總統川普要求歐洲各國接收IS戰俘。（美聯社）

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