伊斯蘭國最後掙扎 又有500名武裝份子投降

2019-03-07 00:02

〔即時新聞／綜合報導〕日前庫德族帶領的部隊在3日對「伊斯蘭國」（Islamic State/IS）最後的據點發動最新一波的攻勢，在2月5日時有約500名IS武裝份子向美軍支持的庫德族「敘利亞民主力量」（SDF）投降。

據《美國有線電視新聞網》（CNN）報導，SDF原先估計IS在敘利亞的最終據點巴古茲（Baghouz）只剩下約500名戰士，而平民則約1500人，不料發動攻勢後越打越多人，發現原先預估的人數嚴重低估；但隨著戰事的進行，不少武裝份子陸續棄械投降，現今抵死反抗的都是經驗最豐富、戰鬥力最強的武裝份子。

不過SDF也指出，即便過去2天中有超過6000名難民逃出巴古茲，其中雖不乏武裝份子的家屬，但仍有不少戰士的妻小被挾持做人肉盾牌。

報導指出，雖然IS在各方勢力圍剿下已瀕臨亡國，但聯合國在2018年7月做出的評估報告中表示，藏身在伊拉克與敘利亞的恐怖份子仍有2萬多人。

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