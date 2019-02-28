比利時媽媽加入IS想回家 比國法院：政府沒有接納她們的義務

2019-02-28 20:47

〔即時新聞／綜合報導〕恐怖組織伊斯蘭國（IS）的末日降臨，該如何處置外籍聖戰士及其親屬成了各國要面對的問題。多名聖戰士新娘希望母國能網開一面接納她們返國，不過她們的母國似乎就不那麼樂意了。比利時上訴法院昨（27）日裁定，比利時政府沒有義務接納2名曾加入伊斯蘭國的母親及其子女返國。

綜合外媒報導，25歲的阿布拉（Bouchra Abouallal）和26歲的維蘭德（Tatiana Wielandt）來自比利時安特衛普區（Antwerp ），她們先前帶著6名年齡介於8個月至7歲的子女加入伊斯蘭國。在伊斯蘭國垮台之際，目前他們身處由庫德人控制的北敘利亞艾因伊薩難民營（Ain Issa camp）中。

雖然，她們屢屢向比利時政府表達當地的危險，也發誓不再對伊斯蘭國忠誠。去年底，比利時下級法院裁定，比國政府應接納6名子女連同他們的母親返國，不過遭到比國政府拒絕，並向上訴法院提出上訴。

昨（27）日，上訴法院裁定，比國政府沒有義務浪費國家資源，接納曾加入伊斯蘭國的婦女返國，包括該其子女皆不得回到比利時，並指出，過去類似的案件也以原告敗訴結案，此次也比照先例辦理。而比利時政府也給予2名母親另一條路，就是接納他們的子女，但書是「伊斯蘭國新娘」不許返國，而2名母親都同意了這個選項。

出於人道考量，比利時移民局局長卜拉克（Maggie De Block）上個月在一份聲明中表示，政府會嘗試接納10歲以下的「聖戰士」子女，「我們不會因為父母不端的行為懲罰孩子，他們沒有選擇伊斯蘭國，這就是我們為何要努力將他們帶回來的原因」。至於他們的父母，「他們是蓄意背棄他們的國家，反對它甚至是與它戰鬥。」，布拉克強調，團結是有限度的，「在比利時你有自由做出自己的決定，這也意味的你要對後果承擔責任。」

比利時當局表示，會盡可能通過外交手段，將比利時兒童從難民營接回來。據統計，目前仍有22名比利時兒童身處敘利亞難民營，而尚有160多名兒童位在衝突區。

而在比利時接納聖戰士及其後代返國，仍具有政治爭議性。2016年伊斯蘭國所犯下的布魯塞爾機場和地鐵爆發爆炸恐攻案，比利時社會仍銘記在心。雖然這些「聖戰士子女」是受害者，不過也不排除他們是國安威脅的可能，而未來他們能否重新融入比例時社會，也還是未知數。

原比利時國民阿布拉和維蘭德帶著子女加入伊斯蘭國。（圖擷取自DS de Standaard新聞網）

比利時移民局長卜拉克上個月的聲明，對於比利時是否接納伊斯蘭國聖戰士子女具有關鍵影響。（路透）

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