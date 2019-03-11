衣國157死空難》遲到2分鐘被拒登機 希臘男逃過死亡航班

2019-03-11 10:49

〔即時新聞／綜合報導〕衣索比亞航空一架飛往肯亞的波音737 MAX 8客機，起飛後不久墜毀，機上157人無一生還，1名希臘籍男子原定要搭乘該航班前往肯亞首都參與聯合國環境大會，但因遲到2分鐘而無法登機，成為乘客名單中唯一一位幸運兒。

綜合外媒報導，一名希臘籍男子馬沃羅波洛斯（Antonis Mavropoulos）在臉書上PO出衣索比亞航空302號班機的機票，稱「我的幸運日」，他是非營利組織「國際固體廢棄物協會」（International Solid Waste Association, ISWA）的會長，原定要搭乘這架失事客機前往肯亞首都奈洛比參與聯合國環境大會，但因遲到2分鐘而錯過航班。

馬沃羅波洛斯之後購買其他航班機票，但被機場人員攔下，引發他不滿，機場人員請他前往警局作筆錄，警方向他表示，請不要抗議，而是向神禱告，因為他是唯一沒有搭上這架失事ET302號班機的乘客，他此時才知曉飛機失事，意識到自己有多麼幸運。

機場當局指出，馬沃羅波洛斯是唯一一位預定要搭這架死亡班機但沒登機的人，在確認其身分以及錯過航班原因之前，暫時無法放行。

衣索比亞航空302號班機10日起飛後不久墜毀，機上來自35個國家、157人無一生還，由於聯合國環境大會週一將在肯亞首都奈洛比召開，部分工作人員搭乘失事班機，聯合國初步證實，共有19名聯合國系統機構工作人員在此次空難中喪生。

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