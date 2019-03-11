衣國157死空難》失事現場撞出50公尺巨坑 19聯合國人員罹難

2019-03-11 09:58

〔即時新聞／綜合報導〕衣索比亞航空一架飛往肯亞的波音737 MAX 8客機，10日起飛後不久墜毀，機上來自35個國家、157人無一生還，墜機現場出現一個直徑約50公尺、深達10公尺的巨坑，足見撞擊力量之大，坑內滿是飛機殘骸及罹難者遺物，聯合國表示，有19名員工不幸罹難。

綜合外媒報導，聯合國環境大會週一將在肯亞首都奈洛比召開，將有超過4700位國家元首、部長、商界領袖和相關人士參與，部分工作人員搭乘失事班機，聯合國初步證實，共有19名聯合國系統機構工作人員在此次空難中喪生，包含聯合國世界糧食計劃署6人、聯合國駐奈洛比辦事處5人、聯合國難民署2人、國際電信聯盟2人、聯合國糧農組織、國際移民組織蘇丹辦事處、世界銀行及聯合國駐索馬利亞援助團（UNSOM）各1人。

由於撞擊力量巨大，失事現場出現一個直徑約50公尺、深度約10公尺的大洞，裡頭佈滿飛機殘骸、罹難者物品，機身粉碎，殘骸散落在周圍1萬平方公尺內。

雖然失事地點距離衣索比亞首都阿迪斯阿貝巴僅45公里，但因當地交通條件差，搜尋進度相當緩慢，機頭恐深陷洞內，相關單位連夜挖掘，希望儘速尋獲黑盒子。

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