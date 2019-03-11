嚇壞了！中國各大航空停飛波音737 Max系列飛機

衣索比亞航空一架波音737 MAX 8墜毀，機上157人全數罹難，而在去年印尼獅航同型號客機也發生空難，造成189人死亡，目前中國各大航空將停飛737 MAX系列飛機。圖為衣索比亞航空墜毀的波音客機，於去年交機的情形。（歐新社）

2019-03-11 09:34

〔即時新聞／綜合報導〕衣索比亞航空一架波音737 MAX 8，昨（10日）剛起飛不久就墜毀，機上157人全數罹難。而在去年10月29日，印尼獅航的同型號客機也在起飛後墜海，導致189人喪命。不到半年內就有兩架737 MAX 8出事，目前中國已下令各大航空停飛737 MAX系列飛機。

據《路透》報導，衣索比亞航空班機的空難中，有8名中國乘客死亡。知情人士透露，中國當局要求國內航空停飛相關的機種，大約有60多架客機受到影響。

波音發言人拒絕對此發表評論，中國民航局也尚未回應。而原本使用波音737 Max系列飛機的中國各大航空，將改用737-800型號替代。

航班追蹤網站FlightRadar24顯示，中國各家航空公司目前飛出的15架Max系列客機，大多數都在昨（10日）降落，只有2架是在今（11日）早在國外目的地降落，而且今天都沒有任何來自中國的波音737 Max 8起飛。

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