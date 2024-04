歐盟宣布擴大制裁 伊朗外長：令人遺憾

2024/04/23 15:08

莊文仁/核稿編輯

〔即時新聞/綜合報導〕歐洲聯盟對外事務及安全政策高級代表波瑞爾(Josep Borrell)週一宣布,歐盟各國外長已同意擴大對伊朗無人機和飛彈項目的現有制裁,對此伊朗外交部長艾密拉多拉安(Hossein Amirabdollahian)今(23日)回應,僅僅因為伊朗行使自衛權,歐盟就針對伊朗實施更多制裁是「令人感到遺憾的」。

綜合《路透》、《以色列時報》外媒報導,歐盟在伊朗對以色列發動史無前例的襲擊後,波瑞爾當地時間22日宣布,歐盟各國外長已同意擴大對伊朗無人機和飛彈項目的現有制裁,新制裁擴大「該框架的地理範圍」,不僅包括向俄羅斯運送無人機和飛彈,也涵蓋伊朗在該地區的代理人。

請繼續往下閱讀...

與此同時,艾密拉多拉安於X平台發文回應,令人感到遺憾的是,僅僅因為伊朗面對以色列侵略行使自衛權,歐盟就迅速決定對伊朗實施更多非法限制。

據了解,本月初以色列空襲伊朗駐敘利亞首都大馬士革領事館、炸死包括伊朗革命衛隊將領在內的數人,伊朗13日朝以色列發射大量飛彈與無人機,隨後以色列19日展開報復性空襲。

It is regrettable to see the EU deciding quickly to apply more unlawful restrictions against Iran just because Iran exercised its right to self-defence in the face of Israel’s reckless aggression. The EU should not follow Washington’s advice to satisfy the criminal Israeli…