歐盟宣布擴大制裁 伊朗外長：令人遺憾

伊朗外交部長艾密拉多拉安表示，僅僅因為伊朗行使自衛權，歐盟就針對伊朗實施更多制裁是「令人感到遺憾的」。（美聯社）

2024/04/23 15:08

莊文仁／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕歐洲聯盟對外事務及安全政策高級代表波瑞爾（Josep Borrell）週一宣布，歐盟各國外長已同意擴大對伊朗無人機和飛彈項目的現有制裁，對此伊朗外交部長艾密拉多拉安（Hossein Amirabdollahian）今（23日）回應，僅僅因為伊朗行使自衛權，歐盟就針對伊朗實施更多制裁是「令人感到遺憾的」。

綜合《路透》、《以色列時報》外媒報導，歐盟在伊朗對以色列發動史無前例的襲擊後，波瑞爾當地時間22日宣布，歐盟各國外長已同意擴大對伊朗無人機和飛彈項目的現有制裁，新制裁擴大「該框架的地理範圍」，不僅包括向俄羅斯運送無人機和飛彈，也涵蓋伊朗在該地區的代理人。

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與此同時，艾密拉多拉安於X平台發文回應，令人感到遺憾的是，僅僅因為伊朗面對以色列侵略行使自衛權，歐盟就迅速決定對伊朗實施更多非法限制。

據了解，本月初以色列空襲伊朗駐敘利亞首都大馬士革領事館、炸死包括伊朗革命衛隊將領在內的數人，伊朗13日朝以色列發射大量飛彈與無人機，隨後以色列19日展開報復性空襲。

It is regrettable to see the EU deciding quickly to apply more unlawful restrictions against Iran just because Iran exercised its right to self-defence in the face of Israel’s reckless aggression. The EU should not follow Washington’s advice to satisfy the criminal Israeli… — H.Amirabdollahian امیرعبداللهیان （@Amirabdolahian） April 23, 2024

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