衣索比亞空難35國157人亡 聯合國環境大會代表恐遇難

衣索比亞航空一架飛往肯亞首都奈洛比的波音737 MAX 8客機，10日起飛後不久墜毀。圖為空難現場。（美聯社）

2019-03-11 00:12

〔即時新聞／綜合報導〕衣索比亞航空一架飛往肯亞首都奈洛比的波音737 MAX 8客機，10日起飛後不久墜毀，機上來自35個國家、157人全部罹難。由於聯合國環境大會11日將在奈洛比舉行，罹難者恐包括與會者。

綜合外媒報導，聯合國環境大會週一將在肯亞首都奈洛比召開，將有超過4700位國家元首、部長、商界領袖和相關人士參與，法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）和聯合國秘書長古特瑞斯（Antonio Guterres）也會列席。

由於峰會在即，這場空難的罹難者可能包括與會代表。《半島電視台》記者在推特發文表示，有一些與會者在空難中身亡。非洲開發銀行的門巴薩（Rose Mwebaza）說，峰會前夕氣氛陰鬱，代表們在哀悼遇難的同事。

衣索比亞航空表示，罹難者來自35個國家，包括肯亞、加拿大、衣索比亞、中國、義大利、美國、英國、法國、埃及、荷蘭、印度、俄羅斯、摩洛哥、以色列、比利時、烏干達、葉門、多哥、莫三比克、挪威和蘇丹等國，還有1人持聯合國護照。

印度國會議員塔魯爾（Shashi Tharoor）在推特發文表示，有4名印度公民和4名聯合國職員在空難中喪命。在非洲多地經營許多餐廳和酒店的羅望子集團（Tamarind Group），其CEO席克斯（Jonathan Seex）也是罹難者之一。

另外，斯洛伐克民族黨（Slovak National Party）副主席、國會議員Anton Hrnko在臉書發文說，他的妻子和2個孩子也在空難中身亡。

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