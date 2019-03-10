交機僅4個月就墜毀 衣索比亞空難157人全部罹難

2019-03-10 19:47

〔即時新聞／綜合報導〕衣索比亞航空一架客機今（10）日失事，機上157人無人生還。該失事客機是波音737 MAX 8，是交機僅4個月的新飛機，去年墜機的印尼獅子航空客機，也是新型波音737 MAX 8，飛行時數僅800小時。

《美聯社》報導，衣索比亞航空這架失事客機，原定在當地時間上午8時38分起飛從首都阿迪斯阿貝巴（Addis Ababa）飛往肯亞首都奈洛比，但在起飛6分鐘後，墜毀於首都以南約50公里處的德布雷塞特（Bishoftu）。

據該國國營媒體衣索比亞廣播公司（Ethiopian Broadcasting Corporation）指出，機上149名乘客與8名機組員，無人生還；航空公司表示，機上乘客來自33個國家，包括32名肯亞人、18名加拿大人、9名衣索比亞人和8名中國人等。

根據航空網站Planespotters.net顯示，這架客機型號是波音737 MAX 8，去年11月中旬交付給衣索比亞航空。該航空公司訂購了30架波音MAX飛機，去年7月開始陸續交付，衣索比亞航空已有5架執行飛行任務。

值得注意的是，去年10底的印尼獅航空難，失事客機也是一架交機只有數個月的波音737 MAX 8。這架飛機從雅加達起飛約13分鐘後墜海，機上189人全數罹難。

衣索比亞航空一架波音737客機今（10）日失事，機上157人全數罹難。圖為衣索比亞航空波音737客機，非波音737 MAX 8。（法新社）

去年10底的印尼獅航空難，失事客機是一架交機只有數個月的波音737 MAX 8。圖為印尼獅航客機、波音737 MAX 9。（美聯社）

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