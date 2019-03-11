衣索比亞墜機 157死

2019-03-11

起飛6分鐘墜毀 無人生還

〔編譯魏國金／綜合報導〕衣索比亞航空公司（Ethiopian Airlines）一架機齡僅四個月的全新波音737 MAX8客機，十日上午從衣國首都阿迪斯阿貝巴起飛六分鐘後墜毀。該公司聲明，機上一五七人全數不幸罹難。這是該型飛機近五個月來發生的第二起空難慘劇；去年十月底，印尼獅航（Lion Air）一架機齡僅二．五個月的同型客機，在起飛十三分鐘後墜入爪哇海，機上一八九人無一生還。

波音737 機齡僅4個月

國營的衣索比亞航空聲明說，一架搭載一四九名乘客與八名機組人員、編號ET 302的班機，十日上午八時三十八分自阿迪斯阿貝巴博來（Bole）國際機場起飛，在飛往肯亞首都奈洛比途中，於當地時間八時四十四分（台灣時間下午一時四十四分）在阿城東南方六十公里處的比修福圖鎮（Bishoftu）附近墜毀，機上人員悉數罹難。

失事前曾要求折返獲准

人在墜機現場的路透記者報導，機體四分五裂，嚴重燒灼。衣索比亞航空稍後指出，失事班機甫於去年十一月交機，機長「飛行紀錄卓越」，失事前他曾通報發生困難，要求折返並獲准許。

航空交通監測公司Flightradar24推文指出，該機起飛後的垂直速度不穩定，但失事當時的能見度似乎頗佳。衣國國家廣播公司（ＥＢＣ）報導，機上乘客來自三十三國，包括三十二名肯亞人、十七名衣索比亞人、八名中國人，以及英國、美國、法國、加拿大等國乘客。

去年同型機 墜入爪哇海

衣索比亞航空是非洲管理最佳，且是唯一持續獲利的航空公司，旗下機群包括波音787夢幻客機與737 MAX，以及空中巴士A350客機。單走道的737 MAX是波音最新、最先進，也最暢銷的商用客機，二○一七年五月首度進行商業飛航，去年十月的印尼獅航空難是該型客機首起墜機事件。駕駛艙紀錄顯示，在意外發生前的最後四次飛行中，該型客機的空速表故障。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/