別相信中國！流亡藏人對台喊話：西藏是血淋淋例子

2019-03-11 00:33

〔即時新聞／綜合報導〕西藏抵抗中國共產黨暴政統治10日屆滿60週年，西藏青年大會號召近2000名流亡藏人在印度德里遊行，部分遊行者強烈對台灣喊話，「別相信中國，西藏就是血淋淋的例子。」

根據《中央社》報導，3月10日為西藏抗暴日60週年紀念日，西藏青年大會（Tibetan Youth Congress）號召2000名流亡藏人支持西藏自由權利，在印度第二大城市「德里」舉辦遊行活動，從羅摩力拉廣場（Ramlila Maidan）開始走3公里的路，直至賈塔爾曼塔（Jantar Mantar）天文台公園廣場。

大會主席丹增晉美（Tenzing Jigme）透露，希望能藉由這次的遊行讓全世界了解西藏在中國的統治中，是如何失去自由與人權，西藏在與中國簽署和平協議60年後，今天全世界的西藏人士，盼望全球能夠明白中國粉飾下的西藏現況，中國已造成120萬名以上的藏人死亡，藏人們的文化、身分及語言等傳統也遭受毀滅。

丹增晉美提到，所有西藏人會持續抵抗中國暴政，不斷替西藏爭取自由權利，也會努力想辦法凝聚力量向北京施壓，「一代接一代，絕不放棄」，許多西藏人士也希望台灣能夠記取西藏的慘痛經歷，絕對別相信中國口中的和平協議。

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