西藏抗暴60周年 在台藏人：台灣、西藏要走不畏極權的路

2019-03-09 23:41

〔即時新聞／綜合報導〕西藏台灣人權連線理事長扎西慈仁，今天在西藏抗暴60周年紀念日前夕，於臉書貼出一公開信，信中指出，他在台灣生活了超過20年，台灣、西藏都是他的故鄉，今年他看到中國國家領導人習近平拋出一國兩制訴求後，有某些政治人物竟想簽署和平協議，令他憂心，「不想看到我的兩個故鄉，都陷入同樣的困境。」

扎西慈仁是在印度出生的第二代流亡藏人，他的父親在西藏時是政治犯，1959年拉薩動亂時，才趁亂逃至印度。

扎西慈仁說他沒有看過西藏，但卻能從父母身上深刻感受到「她」。而他在印度出生，年輕時也在印度生活，後來輾轉來台灣居住至今超過20年。剛到台灣打工時，台灣朋友們不會念他的名字，所以當時工廠的朋友們幫他娶了一個很台灣的名字：阿財！

扎西慈仁在2004年才拿到身分證，從那時起他開始推動「西藏獨立」。2004年3月10號，扎西慈仁第一次參加西藏抗暴日遊行活動時，現場只來了7個人，但到了2009年在台北舉辦的310遊行，人數已達到3000人。

扎西慈仁說今年是西藏抗暴60週年，台灣已經舉辦過16次的大遊行，但今年他特別焦慮，因為面對習進平提出的一國兩制，竟然有些政治人物用簽署和平協議回應。

「我實在不想要看到我的兩個故鄉，西藏和台灣都陷入同樣的困境。」

扎西慈仁曾表示，1951年中共與西藏簽署17條和平協議，但不到8年，西藏人發現中國無心遵守承諾，接著爆發抗暴運動，達賴喇嘛流亡，台灣應看西藏的歷史，「我們根本不相信中共。」

明天（10）日下午一點，將在228公園旁的台灣博物館廣場舉行遊行，扎西慈仁說，「這次，我要請你們站出來挺西藏，同時也挺台灣，走一條不畏極權的路。」

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