兩岸簽協議？看看西藏《十七條和平協議》最後換來什麼

2019-03-10 20:27

〔即時新聞／綜合報導〕《兩岸和平協議》議題近期討論火熱，有觀點拿中共與西藏簽署的《十七條和平協議》作比較。藏人行政中央駐台代表達瓦才仁表示，當年西藏戰敗，中國給出優渥條件和承諾並要求簽約，原以為西藏的宗教、文化、民族將因此受到保障，卻換來肆無忌憚的壓迫、達賴喇嘛的流亡。他表示，台灣人和西藏人不一樣，還有選擇權，「我想台灣人民會用選票，會用他們的民主制度會做出回應。」

《西藏之聲》報導，1950年中共打敗藏軍後，沒說清楚西藏是獨立國家還是地方政府的情況下，急著要求西藏出來談判，施壓沒有簽約權的西藏代表團接受《十七條和平協議》，第一條明白寫著「西藏人民回到中華人民共和國祖國大家庭中來」，中國政府因此確立對西藏的主權。

達瓦才仁說，藏人當時認為既然亡國，但中國政府願意提供這麼多優惠條件和承諾，並願意簽協議，多少會保障西藏的未來、宗教、文化和民族，「雖然不是最好的結果，但也不是最壞的結果。」

實際上，中國以優惠條件引誘簽約，透過協議確立主權，將西藏問題囊括為內政，接著才開始摧毀西藏的宗教、文化，屠殺藏人，簽署協議的8年後，達賴喇嘛被迫流亡印度，至今整整60年；《十七條》最終沒有換來和平，而是10幾萬人流離失所，百萬人在中共統治下喪生。

對比台灣近期討論熱烈的兩岸和平協議，西藏雖是戰敗後簽約，但對台灣而言，兩者簽訂的出發點都是想避免「最糟的結果」。達瓦才仁說，「如果沒有中國的武力威脅的話，他（台灣）也不會去簽，意思就是說反正我打不贏，所以結果還是跟打敗是一樣的。」

許多台灣人民和中國屬於同個民族，因而致力推動兩岸和平協議，這些情感和其他因素外人不好理解，但達瓦才仁認為，「台灣人是可以自己做選擇的，不像西藏人必須要看北京的臉色。」

達瓦才仁表示，台灣是民主法治制度成熟的國家，人民是最直接的利害關係人，「我想台灣人民會用選票，會用他們的民主制度會做出回應。」台灣人完全有自己選擇的自由和權利。

（西藏之聲原文）專訪達瓦才仁：西藏十七條和平協議究竟和不和平（上）

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