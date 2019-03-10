西藏抗暴60週年 支持者印北遊行高揮雪獅旗

2019-03-10 19:34

〔中央社〕今天是1959年西藏抗暴運動60週年，來自世界各地的支持者聚集西藏流亡政府所在地、印度北部山區的達蘭薩拉，搖著被中國政府禁止的西藏「雪獅旗」舉行紀念活動。

現年83歲、建立西藏流亡政府的第14世達賴喇嘛並未出席，在場的有流亡政府其他高階代表，以及據稱來自10國的國會議員和其他外國重要人士。

活動在達蘭薩拉（Dharamsala）的寺廟周邊舉行。一開始，眾人先靜默一分鐘，對當年死於中國人民解放軍鎮壓行動的數萬藏人表示哀悼。接著是表演者著傳統服飾舞蹈並吟唱西藏歌謠，此外還有誦經、祈禱儀式。

一些在場人士臉上塗有「自由西藏」字樣，搭配北京當局視為「分離主義」象徵的「雪獅旗」用色和旗上醒目的金色太陽圖案。

1950年，北京當局宣告將「和平解放西藏」，隨後派軍進攻，當年僅15歲的第14世達賴喇嘛被迫提前親政，至今仍為藏人精神領袖。1951年，在北京和西藏簽訂所謂的十七條「和平協議」後，北京將西藏納入控制。

1959年3月10日，達賴喇嘛基於各種原因必須在沒有保鑣護衛的情況下出席解放軍的活動，數千名西藏民眾因擔心他被誘捕或誘殺，起而阻止他前往，另外還有數千群眾聚集拉薩抗議，要求中國黨政軍機關撤離，結果是西藏僧俗界遭強力鎮壓。

第14世達賴喇嘛目前在國際間積極爭取支持的是西藏實質自治。他在1989年獲頒諾貝爾和平獎。

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