流亡藏人看台灣：華人世界的民主珍寶

2019-03-10 16:49

〔中央社〕在西藏抗暴60周年前夕，台北街頭出現飛舞著「雪山獅子旗」的蹤影。藏人駐台代表達瓦才仁形容，台灣是唯一落實民主體制，也願意聲援西藏的華人社會，就如同「民主珍寶」。

來台超過20年的第二代流亡藏人札西慈仁表示，在台灣的藏人一直有個期盼，就是希望政府能夠幫助他們建立一個屬於藏人的信仰中心。「不一定要是佛寺，一個舍利塔也可以」，既能表現台藏之間的情誼，也能讓在台藏人有個能共同聚會的地點。

為了紀念西藏抗暴60周年，台灣民間團體自今年1月起便發起「2019 為西藏自由而騎」活動，每周都號召關心西藏議題的民眾，披上西藏國旗，騎著腳踏車繞行台北街頭。

達賴喇嘛西藏宗教基金會日前也在中正紀念堂前搭設帳棚，舉辦「西藏流亡一甲子」紀念展。頓時間，台北街頭充滿濃濃的西藏味。

達賴喇嘛西藏宗教基金會董事長達瓦才仁，是藏人行政中央駐台灣代表，來台已近15年。他日前接受中央社記者訪問時便提到，台灣近年來關心、支持西藏議題的人越來越多，且有越來越年輕化的趨勢。「常常我們辦活動，都會出現許多不認識的年輕人來參加，我其實很驚訝」。

他表示，目前台灣是華人社會當中，唯一享有民主自由的國家，也是唯一願意聲援西藏的國家，因此對藏人而言，「台灣就是華人世界的民主珍寶」。為此，他也提醒台灣，如果要與中共有任何的協議，一定要確保有能力保護自己，「你們一定要汲取西藏的教訓」。

其實，流亡藏人在台灣的生活並不容易。擔任西藏台灣人權連線理事長、台灣西藏人福利協會會長的札西慈仁，來台已超過20年，他向中央社記者表示，如今長住台灣的流亡藏人約有150人左右，多半生活在桃園一帶，從事工地、市場的勞力工作。若再加上往返海外者，每年在台灣的藏人應有超過千人。

他指出，在台藏人們日子雖然辛苦，但甘之如飴，特別是台灣人的熱情與友善，常常會在他們需要幫助時伸出援手，都令藏人們非常感動。

不過，札西慈仁提到，在台藏人一般會在各自教派所屬的佛教團體參加宗教活動，節日則會到達賴喇嘛基金會聚會，但總是少了一個可以凝聚大家信仰的中心地點。「每次看到穆斯林能到台北的清真寺朝拜，我們都感到很羨慕」。

他表示，許多在台藏人都有個共同的心願，就是希望政府能為藏人設立一個專屬藏傳佛教的信仰中心。「不一定要是佛寺，一個舍利塔也可以」，不但能彰顯台藏之間的情誼，也可以符合佛教徒的需求。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/