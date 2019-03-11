共幹稱「藏人感謝共產黨」 流亡政府：解放軍帶來屠殺

2019-03-11 00:16

〔即時新聞／綜合報導〕50年前的今天（3月10日），第十四世達賴喇嘛則率眾出走西藏，前往印度成立流亡政府「藏人行政中央」至今，史稱「1959年西藏抗暴運動」；針對中共藏區黨委書記吳英傑昨天（3月9日）於北京參與兩會時斥責達賴喇嘛「叛逃」後，「沒有對西藏人民做過一件好事」，對此有藏人行政中央的外交官反問「那解放軍進入西藏後給西藏人民帶來了哪些好處？」

根據《法國國際廣播電台》（Rfi）報導，吳英傑還稱西藏人民「對中共所帶來的幸福感充滿感激」；不過藏人行政中央駐歐洲的華人事務聯絡官洛桑尼瑪反問吳英傑「中共軍隊進入西藏後，給藏人帶來了哪些好處？」，他指出，解放軍在1950年進入西藏後，幾乎屠殺了西藏所有的精英，在1959年更對為了自由權利進行抗爭的西藏人民，再進行一次血腥鎮壓，爾後1966年至76年間則是將西藏人的身心與整個文化進行鎮壓，藏人不斷反抗而中國也不斷的鎮壓，「把西藏完全變成了一個大型的監獄。」

他表示，藏人根本沒有任何自由與權力，連自治區的主席都是漢人吳英傑當家，西藏「自治區」的領導人從來沒有藏人擔任過，「根本談不上藏人自治」；而西藏豐富的土地資源也源源不絕的被中共奪走，無論是森林資源、硼砂、鹽礦還是鉛和鋁礦，全部都被運出，而「藏人僅僅只換得摻了水的稀飯，還敢自稱藏人認為獲得利益！」

洛桑尼瑪也反斥幸福感一說，表示「如果藏人真的感謝共產黨帶來幸福生活，那為什麼不讓西藏真正開放」，讓世界所有的媒體進去看看，讓外國人進去看看，不要封閉西藏，讓達賴喇嘛也回一趟西藏，看看藏人更喜歡誰；另外也針對吳英傑因為「外國人容易得高山症」所以管制西藏的理由，批評這種說法很可笑，「所以西藏這2個月會缺氧，而其他時間不會缺嗎?」

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