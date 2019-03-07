中國兩會召開 外媒爆新疆前人大「被失蹤」逾一年

2019-03-07 11:33

〔即時新聞／綜合報導〕中國一年一度的兩會日前在北京召開，新疆地區的局勢格外受外界關注，外媒指出，新疆一位前人大代表、政協委員去年初被當局逮捕後，至今仍下落不明。

根據《自由亞洲電台》報導，曾出任2017年新疆伊犁州人大代表，新疆政協委員阿斯克別克（Nabigaly Askerbek）是少數民族哈薩克族人，他曾在2003年被選為中華全國青年委員會委員代表，在當地相當有名望，沒想到卻在去年3月遭當局逮捕，到現在音訊全無。

家屬表示，在阿斯克別克被秘密逮捕後，最初家人還得以與其聯絡，但後來卻完全失去他的消息。據悉，阿斯克別克的姐姐上月底接到警方的電話，稱阿斯克別克已被判處3年徒刑，但卻拒絕回應其他細節，並警告他們不得再詢問受刑人現狀。

不願具名的當地知情人士表示，像這種少數民族人士被莫名其妙抓走、判刑甚或失蹤的案例多不勝數，他說，「中國當局不僅想透過這種方式消滅中國的伊斯蘭教，更希望藉此同化少數民族」。

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