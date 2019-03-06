中國人大提高國防預算 BBC酸：台媒更關心韓國瑜選不選總統

2019-03-06 12:03

〔即時新聞／綜合報導〕中國兩會分別於3日與昨（5）日開幕，宣佈提升國防預算至人民幣1兆1898.76億元（約新台幣5.47兆元），比去年成長7.5%，為台灣今年國防預算的16倍。對此，英媒《BBC》指出，台灣媒體對「兩會」上李克強的談話並未大篇幅報導，反而是關注高雄市長韓國瑜選不選總統。

據《BBC中文網》報導，2019年中國「兩會」開幕，在兩岸關係論述中，中國國務院總理李克強在政府工作報告中強調，貫徹習近平在紀念《告台灣同胞書》發表40週年大會上的談話，堅持「一個中國」原則和「九二共識」。此外，中國國台辦主任劉結一也重申反台獨立場，並指出「一國是歷史定論」，兩岸必須統一，也必然統一，「制度不同，不是統一的障礙，更不是分裂的藉口」。

對此，陸委會則強硬反擊，中國這種極其荒謬欺騙的說法，是試圖掩蓋北京當局才是對台灣主權尊嚴及民主體制嚴重傷害的始作俑者，呼籲北京當局切勿再操作錯誤的對台統戰分化與武力威嚇手段，才真正有助於兩岸良性互動。

報導指出，然而比起中國重要動作與中台兩方交火，台灣媒體更關心台灣內部的政治問題，昨日中國全國人民代表大會開幕，台媒真正關注的卻是韓國瑜，以及他與前新北市長朱立倫「緊緊相依、十指緊扣」。台媒認為，這場會面是充滿政治意涵的宣示動作，多次民調顯示韓國瑜是國民黨支持率最高的候選人，即便尚未鬆口表態是否參選2020。

此外，韓國瑜上個月曾宣佈，將會在3月底訪問港澳、深圳和廈門，推銷高雄並強調不碰中央權責。對此，國台辦表示歡迎，而陸委會則表示支持地方政府基於互惠互利交往，但行政院長蘇貞昌則提醒韓國瑜，涉及中央職權部分要小心謹慎，不要被不放棄武統的極權政府的種種政治框架框住。

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