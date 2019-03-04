行賄幾萬元算啥？中國最高檢副檢察長：無謀重大利益不抓

2019-03-04 20:07

〔即時新聞／綜合報導〕在中國年度政治大戲「兩會」—中國人民政治協商會議及中國人民代表大會將分別於3日、5日登場。針對企業老闆涉嫌犯罪問題，中國最高檢察院副檢察長、全國政協委員孫謙今（4）日表示，行賄幾萬元，但沒有謀取重大違法利益，「這一類不要抓人」。

綜合中國媒體報導，孫謙今日出席社科界別小組討論會，針對保護民營經濟，他表示，「從司法角度來看，不應該動不動就抓人、封企業，一封企業就癱瘓。只要老闆不逃跑、不串供並願意配合調查，就可以先找談話」。

孫謙表示，中國最高檢察院針對這類案件的適用法律曾發布數個文件，核心為「不要輕易抓人」。他說，「有些行賄犯罪，只要沒有謀取重大的違法利益，就給了幾萬塊錢，這一類不要抓人」。

孫謙說，過去企業老闆一涉嫌犯罪就被送進派出所，結果造成企業癱瘓，不僅造成員工工作停擺、企業停工停產，政府稅收又受到影響，「這個不得了。你們都知道民營經濟在中國改革開放四十年來的貢獻，在國家經濟中的分量。」

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