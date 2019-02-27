中國兩會將開如臨大敵 開往北京列車、郵件至少2次安檢

2019-02-27 07:08

〔即時新聞／綜合報導〕中國一年一度的兩會即將召開，北京及外地已開始進入全面戒備的維穩機制，據報導，通往北京的列車及快遞郵件全部要二次檢，上訪抗議的民眾全面攔截，更有部分地區啟動「戰時機制」。

綜合媒體報導，13屆中國全國人大、政協會議，預定於3月5日和3日在北京召開。開往北京或行經北京的列車，全都需要經二次安檢，一次是起站檢查，在北京站再一次安檢，所有旅客都要提前至少1小時進站，這項進京列車2次安檢措施，將實施到3月17日。

自上週開始，網路審查更為嚴格，包括微信、微博中「敏感」字句都被嚴審，大量訊息遭到阻擋無法轉發；從外地寄到北京的郵件也要被安檢過濾，尤其自新疆發出的快遞、郵件更被「額外檢查」，當地民眾抱怨極度擾民。

中國各地到北京「上訪」抗議、陳情的民眾，也從上週起被多方攔截，本月25日還有多名受黑心疫苗害的民眾到中國民政部及國家衛生健康委前拉布條抗議，「驚動」北京公安系統。，上週起，已有多名上訪民眾遭到公安系統關押。

北京街頭數是警車及武警巡邏戒護，隨時攔查身份證。

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