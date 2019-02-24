中共下週日起開兩會 北京升高戒備 她家門口12人站崗監控

2019-02-24 10:16

〔即時新聞／綜合報導〕中共年度政治大戲，中共政協及人大兩會將於3月3日及3月5日在北京開幕，後面接著有六四30週年的「敏感日」，北京全面升高戒備，據報導，多位異議人士都被列入提前看管，已75歲的高瑜還在網上爆料，她家門口就看到12位便衣警察排班站崗監控。

香港《蘋果》報導，目前被中共當局列入首波升高監控的重點人物包括趙紫陽前秘書鮑彤、獨立記者高瑜、八九學運領袖及前維權律師浦志強、天安門母親群體等。

高瑜昨在Twitter上透露，因她近期的連續網上爆料，當局已經加強對她看守，她家門口的監控人員增加到12人，分兩組輪班24小時監控；現在她出門是便衣護送、搭警車，已經被禁止去國家大劇院看歌劇。

北京的「天安門母親」門口便衣也增加了，代表之一的83歲的丁子霖「被旅遊」傳氣的病到床上。

有消息指出，由於六四之後又到10月1日中共建政70週年，北京要大閱兵，以致整個維穩特別行動將持續到年底。

聽鄰居說，他們一組六個人，一共兩個組，共12人。 — 高瑜 （@gaoyu200812） 2019年2月23日

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