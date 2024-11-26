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    日本18禁巨乳Coser逃漏稅7800萬被捕 真實年齡曝光驚呆眾紳士

    「岡田ゆい」為知名18禁Coser，推出過許多18禁寫真集，在擁有32.1萬人追隨的X上經常放上巨乳福利。（圖擷自X「dtyui2020」）

    「岡田ゆい」為知名18禁Coser，推出過許多18禁寫真集，在擁有32.1萬人追隨的X上經常放上巨乳福利。（圖擷自X「dtyui2020」）

    2024/11/26 16:22

    劉家凱／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕日本知名18禁巨乳角色扮演「岡田ゆい」，涉嫌逃漏稅遭東京國稅局告發，「岡田ゆい」不但本名曝光，連真實年齡也見報，令許多紳士驚呆，這名巨乳Coser竟已經40歲了。

    綜合日本媒體報導，東京國稅局針對「岡田ゆい」提出刑事指控，「岡田ゆい」現年40歲，本名長嶋未久，在過去3年來靠角色扮演色情影片賺了2億1000萬（約新台幣4200萬）而未申報，涉嫌逃漏稅7800萬（約新台幣1575萬）。

    「岡田ゆい」為知名18禁Coser，推出過許多18禁寫真集，在擁有32.1萬人追隨的X上經常放上巨乳福利，還有自身親演角色扮演色情影片供會員購買。

    真實年齡曝光後，令許多紳士驚呆，「只能說保養很好」、「原來40了喔、「40..我破防了」、「40歲 三年賺兩億 太強了」、「40歲還有這麼大的市場喔？」、「感覺逃稅變小事了，媒體直接公布年齡才是大事」。

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